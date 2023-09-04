31 cерпня в місті Трускавець жінку вкусила гадюка. О 21:19 поблизу лісового масиву між вулицями Мазепи та Дрогобицька мешканка міста Покровськ, що тимчасово проживає у Трускавці, отримала укус змії у вказівний палець правої руки. Постраждалу негайно доставили до реанімаційного відділення Дрогобицької міської лікарні.

При зустрічі зі зміями слід дотримуватися кількох простих правил.

По-перше, носіть захисний одяг, який прикриває тіло, особливо в лісах та заліснених місцях.

По-друге, будьте обачні та уникайте різких рухів, не наближайтесь до змії, якщо побачили її. Важливо пам’ятати, що не варто намагатися вбити або зловити змію, це може бути небезпечним.

Якщо все ж стали жертвою укусу, негайно зверніться до лікаря для отримання медичної допомоги, щоб уникнути ускладнень. Не слід висмоктувати отруту з місця укусу, не накладайте джгут і не припікайте рану. Ці дії можуть загострити ситуацію та призвести до ускладнень.

Будьте обачні та дотримуйтесь цих порад, щоб уникнути небезпеки.

Джерело: Трускавецька міська рада