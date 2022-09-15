Нейрохирурги больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова успешно прооперировали трехлетнего ребенка с ДЦП, который до этого мог передвигаться только в ходунках или держась за руку мамы.

Об этом сотрудники клиники сообщили на своей странице в Facebook.

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— В свои три годика Иван делает первые шаги, стоя на ровных ножках. У ребенка — детский церебральный паралич (ДЦП), — пишут медики.

По их словам, из-за постоянного напряжения мышц и неспособности контролировать движения в конечностях до сих пор мальчик мог ходить только с перекрещенными ножками в ходунках или держа маму за руку. Но одна нейрохирургическая операция изменила жизнь маленького пациента.

Сообщается, что селективная дорзальная ризотомия или SDR — шанс для таких, как Иван. Во время вмешательства хирурги пересекают патологические чувствительные нервы спинного мозга, сохраняя при этом функцию движений и тазовых органов. И все это через миниатюрный доступ в четыре сантиметра.

Такое вмешательство позволяет уменьшить спастику в нижних конечностях, а также на 70-80% снижает потребность в корректирующих ортопедических операциях, в которых часто нуждаются дети в таких случаях.

Отмечается, что эта методика была разработана в США и львовские нейрохирурги, одни из немногих в Украине, кто впервые переняли ее и активно внедряют.

В частности, речь идет о заведующем нейрохирургического отделения Больницы Св. Николая Михаиле Логу. Вместе с командой нейрофизиологов во главе с Марией Павлюк он провел уже около 20 таких хирургических вмешательств.

Отмечается, что успех такой операции — именно в командной работе: от этапов определения критериев до операции и на протяжении всего периода лечения, вплоть до выписки пациента.

Увидеть все успехи Ивана врачи ожидают после второго курса реабилитации. Но уже после операции мальчику стало лучше — теперь он сидит, становится на полную стопу и не перекрещивает ноги при ходьбе. Есть улучшения и в движениях рук.

Медики пишут, что маленький Иван мечтает о зеленом самокате. Мама мальчика верит, что теперь его мечта станет достижимой.

Источник: Первое медобъединение Львова