Нейрохірурги лікарні Св. Миколая Першого медичного об’єднання Львова успішно прооперували трирічну дитину з ДЦП, яка до цього могла пересуватися лише в ходунках або тримаючись за руку мами.

Про це співробітники клініки повідомили на своїй сторінці в Facebook.

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– У свої три рочки Іван робить перші кроки, стоячи на рівних ніжках. У дитини – дитячий церебральний параліч (ДЦП), – пишуть медики.

За їхніми словами, через постійне напруження м’язів і нездатність контролювати рухи в кінцівках, досі хлопчик міг ходити тільки з перехрещеними ніжками в ходунках або тримаючи маму за руку. Але одна нейрохірургічна операція змінила життя маленького пацієнта.

Повідомляється, що селективна дорзальна ризотомія або SDR – шанс для таких, як Іван. Під час втручання хірурги перерізають патологічні чутливі нерви спинного мозку, зберігаючи при цьому функцію рухів і тазових органів. І все це через мініатюрний доступ в чотири сантиметри.

Таке втручання дозволяє зменшити спастику в нижніх кінцівках, а також на 70-80% знижує потребу в коригувальних ортопедичних операціях, яких часто потребують діти в таких випадках.

Відзначається, що ця методика була розроблена в США і львівські нейрохірурги, одні з небагатьох в Україні, хто вперше перейняли її і активно впроваджують.

Зокрема, йдеться про завідувача нейрохірургічного відділення лікарні Св. Миколая Михайла Логу. Разом з командою нейрофізіологів на чолі з Марією Павлюк він провів вже близько 20 таких хірургічних втручань.

Відзначається, що успіх такої операції – саме в командній роботі: від етапів визначення критеріїв до операції і протягом усього періоду лікування, аж до виписки пацієнта.

Побачити всі успіхи Івана лікарі очікують після другого курсу реабілітації. Але вже після операції хлопчикові стало краще – тепер він сидить, стає на повну стопу і не перехрещує ноги при ходьбі. Є поліпшення і в рухах рук.

Медики пишуть, що маленький Іван мріє про зелений самокат. Мама хлопчика вірить, що тепер його мрія стане досяжною.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова