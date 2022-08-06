51-річного пацієнта з Львівської області з жовтухою та болем у правому підребер’ї направили з іншого медичного закладу до спеціалістів Блоку панкреато-біліарної рентген інтервенційної ендоскопії Лікарні Св. Пантелеймона. Тут йому мали провести обстеження ЕРХПГ та літоекстракцію – видалення каменів із жовчної протоки.

Під час операції керівник блоку Адріан Квіт запідозрив злоякісні зміни в тканинах жовчного протоку. Результат біопсії показав, що таки є злоякісні зміни великого дуоденального сосочка (ВДС) дванадцятипалої кишки.

Для визначення тактики лікування лікарі залучили спеціалістів хірургічного відділення №1 Центру хірургії та відділення онкології та онкохірургії. Було зроблено складну малоінвазивну операцію.

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Через 5-10-міліметрові проколи, видалили дванадцятипалу кишку, жовчні протоки з жовчним міхуром та частину підшлункової залози. Далі хірурги був реконструктивний етап. Подібне втручання на Західній Україні проведено вперше. Операція завершилася успішно.

Пацієнту пощастило, що рак був виявлений на ранній стадії – без лімфатичних вузлів та метастаз. Можливо обійдеться подальшим медикаментозним лікуванням.

Рак ВДС дванадцятипалої кишки та підшлункової залози зустрічається у 2% пацієнтів із злоякісними новоутвореннями і обумовлює 5% усіх смертей, спричинених онкологією. Тому, слід звертати увагу на будь-які симптоми та вчасно звертатися до спеціалістів.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова