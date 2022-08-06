51-летнего пациента из Львовской области с желтухой и болью в правом подреберье направили из другого медицинского учреждения к специалистам Блока панкреато-билиарной рентген интервенционной эндоскопии Больницы Св. Пантелеймона. Здесь ему должны были провести обследование ЭРХПГ и литоэкстракцию — удаление камней из желчного пролива.

В ходе операции руководитель блока Адриан Квит заподозрил злокачественные изменения в тканях желчного протока. Результат биопсии показал, что есть злокачественные изменения большого дуоденального сосочка (ВДС) двенадцатиперстной кишки.

Для определения тактики лечения врачи привлекли специалистов хирургического отделения №1 Центра хирургии и онкологии и онкохирургии. Была сделана сложная малоинвазивная операция.

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Через 5-10-миллиметровые проколы удалили двенадцатиперстную кишку, желчные протоки с желчным пузырем и часть поджелудочной железы. Далее хирурги последовал реконструктивный этап. Подобное вмешательство в Западной Украине проведено впервые. Операция завершилась успешно.

Пациенту повезло, что рак был обнаружен на ранней стадии – без лимфатических узлов и метастаз. Возможно, обойдется дальнейшим медикаментозным лечением.

Рак ВДС двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы встречается у 2% пациентов со злокачественными новообразованиями и обусловливает 5% всех смертей, вызванных онкологией. Поэтому следует обращать внимание на любые симптомы и вовремя обращаться к специалистам.

Источник: Первое медобъединение Львова