В Варшаве начал работу новый Центр медицинского обслуживания граждан Украины, которые оказались на территории Польша после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения РФ.

В центре украинские беженцы могут получить амбулаторное лечение в рамках первичной медико-санитарной помощи. Здесь предоставляются некоторые виды специализированной помощи, в частности, консультации педиатра, гинеколога, хирурга, психолога.

В Центре также при необходимости может быть проведена лабораторная и визуальная диагностика, вакцинация взрослых и детей.

Записаться на прием можно по телефону 261 817 852 или непосредственно в регистратуре заведения по адресу ул. Szaserów 128.

Центр работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 14.00.

Источник: Минреинтеграции Украины