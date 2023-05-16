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В Варшаве начал работу медцентр для обслуживания беженцев из Украины

16 мая 2023, 15:30
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
медики Польща
Источник: Depositphotos

В Варшаве начал работу новый Центр медицинского обслуживания граждан Украины, которые оказались на территории Польша после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения РФ.

В центре украинские беженцы могут получить амбулаторное лечение в рамках первичной медико-санитарной помощи. Здесь предоставляются некоторые виды специализированной помощи, в частности, консультации педиатра, гинеколога, хирурга, психолога.

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В Центре также при необходимости может быть проведена лабораторная и визуальная диагностика, вакцинация взрослых и детей.

Записаться на прием можно по телефону 261 817 852 или непосредственно в регистратуре заведения по адресу ул. Szaserów 128.

Центр работает с понедельника по пятницу с 08.00 до 14.00.

Источник: Минреинтеграции Украины

Теги
Беженцы Война в Украине медична допомога Польша
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