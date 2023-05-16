У Варшаві розпочав роботу новий Центр медичного обслуговування громадян України, які опинилися на території Польщі після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення РФ.

У Центрі українські біженці можуть отримати амбулаторне лікування в рамках первинної медико-санітарної допомоги. Тут надаються деякі види спеціалізованої допомоги, зокрема, консультації педіатра, гінеколога, хірурга, психолога.

У Центрі також за потреби може бути проведено лабораторну та візуальну діагностику, вакцинацію дорослих і дітей.

Записатися на прийом можна за телефоном 261 817 852 або безпосередньо в реєстратурі закладу за адресою вул. Szaserów 128.

Центр працює з понеділка по п’ятницю з 08.00 до 14.00.

Джерело: Мінреінтеграції України