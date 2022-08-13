Специалисты Министерства здравоохранения Украины рассказали, на какую помощь могут рассчитывать беременные украинки, которые, спасаясь от войны, оказались на территории Чехии.

— Чтобы получить медпомощь, беременная должна встать на учет гинеколога. Помощь беременным и во время родов – безвозмездная при наличии медицинского страхования, — говорится в сообщении Минздрава.

Сообщается, что при первом осмотре гинеколог определяет степень потенциального риска и относит беременную к соответствующей группе. От этого зависит, как часто женщина должна посещать врача для наблюдения и проводить исследования.

Сейчас смотрят

Беременность с низким риском

Диспансерное дородовое наблюдение происходит:

до 34 недели беременности — с интервалом 4-6 недель;

с 34 недели беременности до родов – раз в 1–2 недели;

с 40-й недели – не менее 2 раз в неделю.

Беременные с определенным специфическим риском

Если женщина была отнесена к этой категории, периодичность посещений и объем лабораторных или консультационных обследований врач определяет индивидуально, в зависимости от характера и тяжести клинического состояния беременной.

Если женщина не родила до 41 недели, в Чехии обычно рекомендуют прерывание беременности.

Беременная в Чехии имеет право выбрать роддом независимо от места жительства. В большинстве роддомов необходимо зарегистрироваться на 14+ неделе беременности. Некоторые заведения позволяют сделать это онлайн.

В роддом нужно взять с собой обменную карту беременной и результаты анализов с 36 недели беременности.

Если женщина родила до получения визы временной защиты, расходы на медицинскую помощь будут возмещены страховой только в случае получения визы в течение 30 дней.

Ее новорожденный ребенок имеет право на безвозмездную медицинскую помощь в течение 30 дней до получения визы. Однако для получения бесплатной медицинской помощи нужно сразу оформить страхование на ребенка (в течение восьми дней от рождения).

Для ребенка нужно выбрать педиатра – до или сразу после родов. Новорожденный регистрируется в соответствующем органе по месту рождения.

На основании заявления делается запись в реестре и в дальнейшем выдается свидетельство о рождении – документ, подтверждающий факт рождения ребенка, а также содержащий информацию об имени и фамилии ребенка, данные о его родителях.