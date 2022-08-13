Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли, на яку допомогу можуть розраховувати вагітні українки, які, рятуючись від війни, опинилися на території Чехії.

– Щоб отримати медичну допомогу, вагітна повинна стати на облік гінеколога. Допомога вагітним та під час пологів – безоплатна за наявності медичного страхування, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Повідомляється, що при першому огляді гінеколог визначає ступінь потенційного ризику і відносить вагітну до відповідної групи. Від цього залежить, як часто жінка повинна відвідувати лікаря для спостереження і проводити дослідження.

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Вагітність з низьким ризиком

Диспансерне допологове спостереження відбувається:

до 34 тижня вагітності – з інтервалом 4-6 тижнів;

з 34 тижня вагітності до пологів – раз в 1-2 тижні;

з 40 – го тижня – не менше 2 разів на тиждень.

Вагітні з певним специфічним ризиком

Якщо жінка була віднесена до цієї категорії, періодичність відвідувань і обсяг лабораторних або консультаційних обстежень лікар визначає індивідуально в залежності від характеру і тяжкості клінічного стану вагітної.

Якщо жінка не народила до 41 тижня, в Чехії зазвичай рекомендують переривання вагітності.

Вагітна в Чехії має право вибрати пологовий будинок незалежно від місця проживання. У більшості пологових будинків необхідно зареєструватися на 14 + тижні вагітності. Деякі заклади дозволяють зробити це онлайн.

У пологовий будинок потрібно взяти з собою обмінну карту вагітної і результати аналізів з 36 тижня вагітності.

Якщо жінка народила до отримання візи тимчасового захисту, витрати на медичну допомогу будуть відшкодовані страховою тільки в разі отримання візи протягом 30 днів.

Її новонароджена дитина має право на безоплатну медичну допомогу протягом 30 днів до отримання візи. Однак для отримання безкоштовної медичної допомоги потрібно відразу оформити страхування на дитину (протягом восьми днів від народження).

Для дитини потрібно вибрати педіатра – до або відразу після пологів.

Новонароджений реєструється у відповідному органі за місцем народження.

На підставі заяви робиться запис в реєстрі і надалі видається свідоцтво про народження – документ, що підтверджує факт народження дитини, а також містить інформацію про ім’я та прізвище дитини, дані про його батьків.