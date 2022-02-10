В Великобритании двум людям диагностировали лихорадку Ласса, редкий вирус Эбола, который распространяется через фекалии крыс. Еще один вероятный случай заражения расследуется.

По данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), инфицированные недавно вернулись из Западной Африки, где эта болезнь является эндемической.

— Инфицированные из одной семьи, случаи заражения связаны с недавним путешествием в Западную Африку, — отметила главная медицинская советница UKHSA Сюзан Хопкинс.

Они живут на востоке Англии. У третьего родственника есть подозрение на это заболевание, но он ждет результатов подтверждающего теста. Один из инфицированных уже выздоровел, а другому окажут специализированную помощь в фонде Royal Free London NHS Foundation Trust. Еще один пациент, который, вероятно, заразился, находится в больнице Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust.

Это первый случай, когда эту болезнь обнаружили в Великобритании с 2009 года, а ранее в стране было зарегистрировано всего восемь случаев заболевания.

Лихорадка Ласса — это острая вирусная геморрагическая болезнь, которую вызывает вирус Ласса. По словам специалистов, передача от человека к человеку этого вируса редкая, и большинство людей полностью выздоравливают.

Эксперты объяснили, что люди обычно заражаются через пищу или предметы обихода, загрязненные мочой или фекалиями инфицированных крыс. Вирус также может передаваться через инфицированные жидкости.

Большинство людей с лихорадкой Ласса полностью выздоравливают, однако у некоторых людей может развиться тяжелое течение болезни.

В тяжелых случаях может наблюдаться отек лица, жидкость в полости легких, кровотечение изо рта, носа, влагалища или желудочно-кишечного тракта и низкое кровяное давление. Глухота возникает у 25% пациентов, переживших это заболевание.

Наиболее подвержены риску заражения лихорадкой Ласса люди, живущие в эндемичных районах Западной Африки с высокой популяцией грызунов. Однако завезенные случаи редко встречаются в других странах мира. Заразиться могут люди, которые работают в этих районах: медицинские или другие работники по оказанию помощи.