Описывая новый вирус, ученые Университета Хокайдо, руководствуясь клиническими данными, обозначили его как возбудителя острого инфекционного заболевания, которому характерны лихорадка, лейкопения, лимфоцитопения и тромбоцитопения и который передается через укусы клещей.

Лейкопения – патологическое снижение лейкоцитов в крови.

Лимфоцитопения – вызывает осложнения в виде развития оппортунистических инфекций с повышенным риском развития злокачественных новообразований и аутоиммунных заболеваний.

Тромбоцитопения — патологическое состояние организма, которое характеризуется уменьшением количества тромбоцитов в кровяном русле, и сопровождается повышенной кровоточивостью. Ученые утверждают, что тромбоцитопения встречается довольно часто. В среднем это от 10 до 130 случаев из 1000 анализов крови.

Японские ученые, к мнению которых вскоре присоединились коллеги из Ливерпульского университета в Великобритании, сообщили, что вирус Йезо передается людям через укусы клещей.

Начиная с 2014 года им заразились минимум семь человек. Смертельных исходов при этом зафиксировано не было.

Однако есть вероятность, что болезнь будет обнаружена и за пределами Хоккайдо, поэтому нужно срочно расследовать ее распространение, предупредили ученые.

Источник: Naked Science