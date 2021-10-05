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Лихоманка, порушення в печінці та онкологія: в Японії виявлено невідомий вірус Йєзо

5 Жовтня 2021, 12:37 Вікторія Яснопольська
клещ
Джерело: Depositphotos

Описуючи новий вірус, вчені Університету Хокайдо, керуючись клінічними даними, позначили його як збудника гострого інфекційного захворювання, якому характерні лихоманка, лейкопенія, лімфоцитопенія і тромбоцитопенія і який передається через укуси кліщів.

Лейкопенія – патологічне зниження лейкоцитів в крові.

Лімфоцитопенія – викликає ускладнення у вигляді розвитку опортуністичних інфекцій з підвищеним ризиком розвитку злоякісних новоутворень і аутоімунних захворювань.

Тромбоцитопенія – патологічний стан організму, яке характеризується зменшенням кількості тромбоцитів в кров’яному руслі, і супроводжується підвищеною кровоточивістю. Вчені стверджують, що тромбоцитопенія зустрічається досить часто. В середньому це від 10 до 130 випадків з 1000 аналізів крові.

Японські вчені, до думки яких незабаром приєдналися колеги з Ліверпульського університету у Великій Британії, повідомили, що вірус Йєзо передається людям через укуси кліщів.

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Починаючи з 2014 року їм заразилися мінімум сім осіб. Смертельних випадків при цьому зафіксовано не було.

Однак є ймовірність, що хвороба буде виявлена і за межами Хоккайдо, тому потрібно терміново розслідувати її поширення, попередили вчені.

Джерело: Naked Science

Теги
Кліщі , Наукові дослідження , Японія
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