На Волыни в сентябре подтвердили четыре случая болезни Лайма. Люди инфицировались из-за укусов клещей.

Об этом сообщили в Волынском центре контроля и профилактики болезней. Четыре человека собирали в грибы в Маневичском районе. Во время, когда они были в лесу, их укусили клещи, которые переносят болезнь Лайма.

Больные рассказали, что они избавились от клещей самостоятельно, к медикам не обращались. За 3-5 дней у них возникло покраснение на месте укуса в виде красных кругов (эритема).

В медицинское учреждение люди обратились лишь через месяц, когда эритема существенно увеличилась. Сейчас больные проходят амбулаторное лечение.

В этом году на Волыни зафиксировали 12 случаев лаймборелиоза, или же болезни Лайма, которую переносят клещи. Из них четыре случая в Нововолынске и в Маневицком районах, остальные – в Гороховском, Луцком районах и собственно в Луцке. Все случаи заболевания вызваны укусами клещей во время сбора ягод, грибов, или же отдыха на природе.

Болезнь Лайма – это инфекционная болезнь из группы бактериальных зоонозов, которую передают клещи. Она характеризуется преимущественным поражением кожи в виде мигрирующей эритемы, а также нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Обычный сезон заболевания связан с активностью клещей – с поздней весны до ранней осени.

Поэтому, когда собираетесь в лес, на луг, к реке, тщательно подготовьтесь к встрече с ними. Стоит выбирать светлую одежду, которая будет закрывать все части тела. Также необходимо помнить о домашних любимцах, которые могут пострадать от клещей. Подробнее о том, как защититься от клещей — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Волынский центр контроля и профилактики болезней