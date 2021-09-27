На Волині у вересні підтвердили чотири випадки хвороби Лайма. Люди інфікувалися через укуси кліщів.

Про це повідомили у Волинському центрі контролю та профілактики хвороб. Четверо людей збирали у гриби в Маневицькому районі. У час, коли вони були у лісі, їх вкусили кліщі, які переносять хворобу Лайма.

Хворі розповіли, що вони позбулися кліщів самостійно, до медиків не зверталися. За 3-5 днів у них виникло почервоніння на місці укусу у вигляді червоних кіл (еритема).

У медичний заклад люди звернулися лише через місяць, коли еритема суттєво збільшилась. Нині хворі проходять амбулаторне лікування.

Цьогоріч на Волині зафіксували 12 випадків лаймбореліозу, або ж хвороби Лайма, яку переносять кліщі. З них чотири випадки у Нововолинському та в Маневицькому районах, решта – у Горохівському, Луцькому районах та власне у Луцьку. Всі випадки захворювання спричинені укусами кліщів під час збору ягід, грибів або ж відпочинку на природі.

Хвороба Лайма – це інфекційна хвороба з групи бактеріальних зоонозів, яку передають кліщі. Вона характеризується переважним ураженням шкіри у вигляді мігруючої еритеми, а також нервової системи, опорно-рухового апарату та серця.

Звичайний сезон захворювання пов’язаний з активністю кліщів – з пізньої весни до ранньої осені.

Тому коли збираєтесь в ліс, на луг, на річку, ретельно підготуйтеся до зустрічі з ними. Варто обирати світлий одяг, який закриватиме усі частини тіла. Також необхідно пам’ятати про домашніх улюбленців, які можуть постраждати від кліщів. Детальніше про те, як захиститися від кліщів – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Волинський центр контролю та профілактики хвороб