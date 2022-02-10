У Великій Британії двом людям діагностували лихоманку Ласса, рідкісний вірус Ебола, який поширюється через фекалії щурів. Ще один ймовірний випадок зараження розслідується.

За даними Агентства з безпеки охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA), інфіковані нещодавно повернулися із Західної Африки, де ця хвороба є ендемічною.

– Інфіковані з однієї сім’ї, випадки зараження пов’язані з нещодавньою подорожжю до Західної Африки, – зазначила головна медична радниця UKHSA Сюзан Гопкінс.

Вони живуть на сході Англії. У третього родича є підозра на це захворювання, але він чекає результатів підтверджуючого тесту. Один з інфікованих вже одужав, а іншому нададуть спеціалізовану допомогу у фонді Royal Free London NHS Foundation Trust. Ще один пацієнт, який, ймовірно, заразився, перебуває у лікарні Bedfordshire Hospitals NHS Foundation Trust.

Це перший випадок, коли цю хворобу виявили у Великій Британії з 2009 року, а раніше в країні було зареєстровано всього вісім випадків захворювання.

Лихоманка Ласса – це гостра вірусна геморагічна хвороба, яку викликає вірус Ласса. За словами спеціалістів, передавання від людини до людини цього вірусу рідкісне, і більшість людей повністю одужують.

Експерти пояснили, що люди зазвичай заражаються через їжу або предмети побуту, забруднені сечею або фекаліями інфікованих щурів. Вірус також може передаватися через інфіковані рідини.

Більшість людей з лихоманкою Ласса повністю одужують, однак у деяких людей може розвинутись важкий перебіг хвороби.

У важких випадках може спостерігатися набряк обличчя, рідина в порожнині легенів, кровотеча з рота, носа, піхви або шлунково-кишкового тракту і низький кров’яний тиск. Глухота виникає у 25% пацієнтів, які пережили це захворювання.

Найбільш схильні до ризику зараження лихоманкою Ласса люди, які живуть в ендемічних районах Західної Африки з високою популяцією гризунів. Однак завезені випадки рідко зустрічаються в інших країнах світу. Інфікуватися можуть люди, які працюють у цих районах: медичні або інші працівники з надання допомоги.