В Японии медуниверситет выплатит компенсации женщинам за дискриминацию во время экзаменов

Японскому медицинскому университету придется выплатить компенсации 13 женщинам, которые пострадали от гендерной дискриминации на экзаменах.

Согласно сообщению, в медицинском университете Хунтендо вступительные экзамены для женщин были сложнее, чем для мужчин, что нарушает принцип конкуренции и не дает права первым вступить в вуз.

Однако в университете на это утверждали, что женщины обладают лучшими коммуникативными навыками, поэтому им проще пройти собеседование.

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По информации представителя окружного суда Токио, решение было принято в пользу женщин, теперь университет должен выплатить общую сумму компенсации в размере около 8 млн йен ($62 тыс.).

Хутендо еще в 2018 году поднял планку для женщин на вступительных экзаменах, чтобы якобы поставить их на один уровень со студентами-мужчинами. В учебном заведении занижали баллы абитуриенток, так, чтобы количество женщин не превышало 30% от общего числа студентов. Сотрудники приемной комиссии считали, что женщины уйдут из медицины или будут работать меньше часов, когда выйдут замуж и заведут детей.

Источник: AFP, RTL Today