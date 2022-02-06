6 февраля в мире отмечается Международный день нетерпимого отношения к калечащим операциям на женских половых органах. Несмотря на развитость и прогрессивность современного общества, в отдельных уголках мира до сих пор проводят обрезание.

К таким операциям относят любые процедуры, направленные на изменение или нанесение увечий женским гениталиям в немедицинских целях. Эта практика признана нарушением прав женщин и девочек на международном уровне, говорится на сайте ООН.

Они негативно влияют на женское половое и репродуктивное здоровье, а также психику. Кроме того, обрезание нередко заканчивается смертью пациентки.

Согласно данным организации, операции сейчас проводят в около 30 странах мира – Африки, Ближнего Востока, Азии, включая Индию, Индонезию, Ирак и Пакистан, в регионах Латинской Америки (среди народности Эмбера в Колумбии).

Кроме того, калечащие операции на женских половых органах продолжают осуществлять в некоторых общинах иммигрантов, проживающих в Западной Европе, Северной Америке, Австралии и Новой Зеландии.

Причиной проведения таких операций зачастую являются религиозные убеждения, в таком случае это негативное явление и дискриминация. Однако иногда обрезание необходимо и даже рекомендуется женщине.

Факты ICTV расспросили гинеколога и сексолога Марию Щербак, что такое обрезание с медицинской точки зрения и кому оно необходимо.

— Обрезание — полное или частичное удаление наружных половых органов — капюшона клитора, самого клитора, больших или малых половых губ, — уточняет Мария Щербак.

По ее словам, в целях гигиены в этом смысла нет, однако некоторым женщинам оно требуется.

— Когда у женщины присутствует гипертрофия капюшона клитора (избыток ткани), когда невозможно получить сексуальное удовольствие, и эта процедура высвобождает саму головку клитора, что делает возможным получение большего сексуального удовольствия, то это можно делать, хотя это не считается полноценным обрезанием, каким оно считается с религиозной точки зрения, — объясняет гинеколог-сексолог.

Также операция нужна тогда, когда у женщины присутствует гипертрофия малых и больших половых губ (они больше, чем нужно, и приносят дискомфорт в обыденной жизни).

— Также может быть, когда мы говорим об эстетике. Женщине может не нравиться вид своих половых органов. И это негативно влияет на ее психическое состояние. В таком случае также можно проводить эстетические операции на наружных гениталиях, — добавляет Мария Щербак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Гинеколог/Сексолог/Эстетика (@dr_scherbak)

По ее словам, не нужно в целом негативно относиться к операциям на гениталиях. Когда есть показания или женщина сама хочет это сделать по каким-то причинам, это оправдано. Но по религиозным причинам, когда это калечит женщину, этого делать не нужно.

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Если женщина все же решила пойти на такой шаг, ей нужно обязательно обратиться к квалифицированному специалисту, который тщательно изучит случай и озвучит профессиональные рекомендации.