6 лютого у світі відзначається Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій на жіночих статевих органах, що калічать. Попри розвиненість та прогресивність сучасного суспільства, в окремих куточках світу досі проводять обрізання.

До таких операцій належать будь-які процедури, спрямовані на зміну або спричинення каліцтв жіночим геніталіям з немедичною метою. Ця практика визнана порушенням прав жінок та дівчат на міжнародному рівні, йдеться на сайті ООН.

Вони негативно впливають на жіноче статеве та репродуктивне здоров’я, а також психіку. Крім того, обрізання нерідко закінчується смертю пацієнтки.

За даними організації, операції зараз проводять у близько 30 країнах світу – Африки, Близького Сходу, Азії, зокрема Індії, Індонезії, Іраку та Пакистані, у регіонах Латинської Америки (серед народності Ембера в Колумбії).

Крім того, операції на жіночих статевих органах продовжують здійснювати в деяких громадах іммігрантів, що проживають у Західній Європі, Північній Америці, Австралії та Новій Зеландії.

Причиною проведення таких операцій найчастіше є релігійні переконання, у цьому разі це негативне явище і дискримінація. Однак іноді обрізання потрібне і навіть рекомендується жінці.

Факти ICTV розпитали гінеколога та сексолога Марію Щербак, що таке обрізання з медичного погляду та кому воно необхідне.

– Обрізання – повне або часткове видалення зовнішніх статевих органів – капюшона клітора, самого клітора, великих або малих статевих губ, – уточнює Марія Щербак.

За її словами, з точки зору гігієни в цьому сенсу немає, однак деяким жінкам воно потрібне.

– Коли у жінки є гіпертрофія капюшона клітора (надлишок тканини), коли неможливо отримати сексуальне задоволення, і ця процедура вивільняє саму головку клітора, що уможливлює отримання більшого сексуального задоволення, то це можна робити, хоча це не вважається повноцінним обрізанням, як це робиться з релігійного погляду, – пояснює гінеколог-сексолог.

Також операція необхідна тоді, коли у жінки присутня гіпертрофія малих і великих статевих губ (вони більше, ніж потрібно, і приносять дискомфорт у повсякденному житті).

– Також можливе, коли ми говоримо про естетику. Жінці може не подобатися вигляд своїх статевих органів. І це негативно впливає на її психічний стан. У такому разі також можна проводити естетичні операції на зовнішніх геніталіях, – додає Марія Щербак.

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За її словами, не потрібно загалом негативно ставитися до операцій на геніталіях. Коли є рекомендації чи жінка сама хоче це зробити з якихось причин, це виправдано. Але з релігійних причин, коли це калічить жінку, це робити не потрібно.

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Якщо жінка все ж таки вирішила піти на такий крок, їй потрібно обов’язково звернутися до кваліфікованого фахівця, який ретельно вивчить випадок та озвучить професійні рекомендації.