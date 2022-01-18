Багатьох жінок турбує відсутність сексу. Вони вважають, що це негативно впливає на їхнє інтимне здоров’я – менструальний цикл, здатність у майбутньому мати дітей.

Лікар-гінеколог Юлія Золотоноша розповіла, чи так це.

– Відсутність сексу не викликає хвороби, – говорить Юлія Золотоноша.

За її словами, усе залежить від пацієнтки і від того, як вона сама на це реагує.

– Якщо для неї це проблема, і вона постійно турбується, то негативний вплив має не сама відсутність статевих стосунків, а стрес, який провокує підвищення пролактину в крові. Високий пролактин викликає порушення менструального циклу, – продовжує фахівець.

Жінкам не варто довіряти міфам.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Твоя гінекологиня Київ (@dr_zolotonosha)

У разі виявлення будь-яких проблем зі здоров’ям, наприклад, порушення менструального циклу, варто одразу звертатися до спеціаліста. Він допоможе з’ясувати причину та призначить лікування.

Самолікування може мати негативні наслідки для здоров’я.