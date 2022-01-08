Жити без сексу – реально. Наявність або відсутність його у житті окремої людини ніяк не позначиться на житті суспільства. Однак без сексу можуть з’явитися проблеми зі здоров’ям, погіршується душевна рівновага, виникають перепади настрою, що призводить до проблем у комунікаціях із навколишнім світом.

Сексолог Тетяна Славіна розповіла, як відсутність сексу може впливати на здоров’я чоловіків та жінок.

За її словами, у чоловіків без сексу найчастіше може виникнути еректильна дисфункція. Вона має тимчасовий ефект, який називається “синдром моряка”. Організм вимикає непотрібну у певний момент функцію та пригнічує лібідо, а разом з ним ерекцію.

Цей синдром під час певних зусиль обох партнерів може минути. Проте відсутність сексу протягом довгого часу може призвести до серйозних порушень ерекції, погіршення якості сперми та простатиту.

Водночас у жінок відсутність сексу також призводить до проблем зі здоров’ям. Утримання від інтиму викликає застійні процеси у зоні малого таза. У жінок може порушитися гормональний фон та, як наслідок, менструальний цикл.

Також погіршується психологічний та емоційний стан. Жінка стає дратівливою, погано переносить стрес, легко змінює настрій.

– Варто пам’ятати, що сексуальні потреби та темперамент у всіх різні. Сексологи називають це статевою конституцією. І переносимість тривалого утримання впливатиме на людей також по-різному, – каже спеціалістка.

Славіна наголосила, що секс – це необхідна складова життя людини. І якщо його з якихось причин немає, то не варто соромитися турбуватися про себе та своє здоров’я за допомогою іграшок та мастурбації. ⠀

Джерело: Тетяна Славіна