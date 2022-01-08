Жить без секса — реально. Наличие или отсутствие его в жизни отдельного человека никак не отразится на жизни общества. Однако без секса могут появиться проблемы со здоровьем, ухудшается душевное равновесие, возникают перепады настроения, что приводит к проблемам в коммуникациях с окружающим миром.

Сексолог Татьяна Славина рассказала, как отсутствие секса может влиять на здоровье мужчин и женщин.

По ее словам, у мужчин без секса чаще всего может возникнуть эректильная дисфункция. Она имеет временный эффект, который называется “синдром моряка”. Организм выключает ненужную в определенный момент функцию и подавляет либидо, а вместе с ним эрекцию.

Этот синдром во время определенных усилий партнеров с обеих сторон может пройти. Однако отсутствие секса в течение долгого времени может привести к серьезным нарушениям эрекции, ухудшению качества спермы и простатиту.

В то же время у женщин отсутствие секса также приводит к проблемам со здоровьем. Воздержание от интима вызывает застойные процессы в зоне малого таза. У женщин может нарушиться гормональный фон и, как следствие, менструальный цикл.

Также ухудшается психологическое и эмоциональное состояние. Женщина становится раздражительной, плохо переносит стресс, легко меняет настроение.

— Нужно помнить, что сексуальные потребности и темперамент у всех разные. Сексологи называют это половой конституцией. И переносимость длительного воздержания будет влиять на людей также по-разному, — говорит специалистка.

Славина подчеркнула, что секс — это необходимая составляющая жизни человека. И если его по каким-то причинам нет, то не стоит стесняться беспокоиться о себе и своем здоровье с помощью игрушек и мастурбации. ⠀

Источник: Татьяна Славина