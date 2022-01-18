Многих женщин беспокоит отсутствие секса. Они считают, что это негативно влияет на их интимное здоровье – менструальный цикл, способность в будущем иметь детей.
Врач-гинеколог Юлия Золотоноша рассказала, так ли это.
– Отсутствие секса не вызывает болезни, – говорит Юлия Золотоноша.
По ее словам, все зависит от пациентки и от того, как она сама на это реагирует.
– Если для нее это проблема, и она постоянно беспокоится, то негативное влияние оказывает не само отсутствие половых отношений, а стресс, провоцирующий повышение пролактина в крови. Высокий пролактин вызывает нарушение менструального цикла, – продолжает специалист.
Женщинам не следует доверять мифам.
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В случае выявления каких-либо проблем со здоровьем, например, нарушения менструального цикла, следует сразу обращаться к специалисту. Он поможет выяснить причину и назначит лечение.
Самолечение может иметь негативные последствия для здоровья.