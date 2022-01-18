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Секс

Нет секса – заболею? Гинеколог рассказала, так ли это

18 января 2022, 16:34
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
жінка
Источник: Pixabay

Многих женщин беспокоит отсутствие секса. Они считают, что это негативно влияет на их интимное здоровье – менструальный цикл, способность в будущем иметь детей.

Врач-гинеколог Юлия Золотоноша рассказала, так ли это.

– Отсутствие секса не вызывает болезни, – говорит Юлия Золотоноша.

По ее словам, все зависит от пациентки и от того, как она сама на это реагирует.

– Если для нее это проблема, и она постоянно беспокоится, то негативное влияние оказывает не само отсутствие половых отношений, а стресс, провоцирующий повышение пролактина в крови. Высокий пролактин вызывает нарушение менструального цикла, – продолжает специалист.

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Женщинам не следует доверять мифам.

 

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Публикация от Твоя гінекологиня Київ (@dr_zolotonosha)

В случае выявления каких-либо проблем со здоровьем, например, нарушения менструального цикла, следует сразу обращаться к специалисту. Он поможет выяснить причину и назначит лечение.

Самолечение может иметь негативные последствия для здоровья.

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поради лікаря , Секс
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