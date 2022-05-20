У Японії медуніверситет виплатить компенсації жінкам за дискримінацію під час іспитів

Японському медичному університету доведеться виплатити компенсації 13 жінкам, які постраждали від гендерної дискримінації на іспитах.

Згідно з повідомленням, у медичному університеті Хунтендо вступні іспити для жінок були складнішими, ніж для чоловіків, що порушує принцип конкуренції та не дає права першим вступити до вишу.

Проте в університеті на це стверджували, що жінки мають кращі комунікативні навички, тому їм простіше пройти співбесіду.

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За інформацією представника окружного суду Токіо, рішення було ухвалено на користь жінок, тепер університет має виплатити загальну суму компенсації у розмірі близько 8 млн. єн ($62 тис.).

Хутендо ще у 2018 році підійняв планку для жінок на вступних іспитах, щоб нібито перевести їх на один рівень зі студентами-чоловіками. У навчальному закладі занижували бали абітурієнток, щоб кількість жінок не перевищувала 30% від загальної кількості студентів. Співробітники приймальної комісії вважали, що жінки підуть з медицини або працюватимуть менше годин, коли вийдуть заміж та заведуть дітей.

Джерело: AFP, RTL Today