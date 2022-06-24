Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) близка к тому, чтобы объявить обезьянью оспу чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Решение по этому вопросу может быть принято уже сегодня, 24 июня.

Причина — стремительное увеличение случаев заболевания в Британии. И это — несмотря на энергичные усилия по его сдерживанию. В стране за последний месяц было зарегистрировано почти 800 случаев заражения вирусом. Это самый большой показатель после Центральной и Западной Африки.

Кроме того, динамика заболеваемости вызывает беспокойство у экспертов по всей Европе. Особенно в разгар многолетней пандемии коронавируса.

Сейчас смотрят

После Великобритании больше всего случаев зафиксировано в Испании, Германии и Португалии. За последние шесть недель ВОЗ зарегистрировала более 3200 случаев заболевания в 48 странах. По состоянию на 15 июня зарегистрирован один летальный исход.

Чрезвычайный комитет ВОЗ по международным медико-санитарным правилам провел вчера, 23 июня, заседание, чтобы обсудить, следует ли назвать вспышку обезьяньей оспы чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Это позволит мобилизовать новое финансирование и побудить правительства к соответствующим действиям.

Отмечается, что новый коронавирус, вызывающий Сovid-19, получил аналогичный статус в январе 2020 года.