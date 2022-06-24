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У зв’язку зі зростанням в Європі: ВООЗ може оголосити віспу мавп глобальною надзвичайною ситуацією

24 Червня 2022, 15:34
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
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Джерело: Depositphotos

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) близька до того, щоб оголосити мавпячу віспу надзвичайною ситуацією міжнародного масштабу. Рішення з цього питання може бути ухвалене вже сьогодні, 24 червня.

Причина – стрімке зростання захворюваності в Британії. І це – попри енергійні зусилля щодо його стримування. У країні за останній місяць було зареєстровано майже 800 випадків зараження вірусом. Це найбільший показник після Центральної та Західної Африки.

Крім того, динаміка захворюваності викликає занепокоєння експертів у всій Європі. Особливо в розпал багаторічної пандемії коронавірусу.

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Після Великої Британії найбільше випадків зафіксовано в Іспанії, Німеччині та Португалії. За останні шість тижнів ВООЗ зареєструвала понад 3200 випадків захворювання в 48 країнах. Станом на 15 червня зареєстровано один летальний результат.

Надзвичайний комітет ВООЗ з міжнародних правил охорони здоров’я провів учора, 23 червня, засідання, щоб обговорити, чи слід назвати спалах мавпячої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я, що має міжнародне значення.

Це дозволить мобілізувати нове фінансування й спонукати уряди до відповідних дій.

Відзначається, що новий коронавірус, що викликає Сovid-19, отримав аналогічний статус у січні 2020 року.

Джерело
The Washington Post
Теги
Європа Велика Британія ВООЗ Мавпяча віспа статистика
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