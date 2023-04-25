Команда ученых Мельбурнского центра сексуального здоровья выяснила, что распространенная инфекция, передающаяся половым путем (ИППП), может передаваться и через поцелуи. Речь идет о гонорее.

— Мы думаем, что можно заразиться гонореей через поцелуи. Я считаю, что рекомендации должны быть обновлены, — отметил автор исследования профессор Эрик Чоу.

Стало известно, что профессор Чоу и его коллеги проанализировали шесть исследований: пять рассматривали гонорею и одно — хламидиоз.

— Все пять исследований, изучавших гонорею, обнаружили нескорректированную связь между поцелуями и ротоглоточной гонореей, — сообщили ученые.

По их словам, два перекрестных исследования показали, что поцелуи с языком были независимым фактором риска ротоглоточной гонореи после поправки на другие искажающие факторы, такие как демографические характеристики участников и другие сексуальные практики.

Однако одно проспективное когортное исследование не обнаружило связи между поцелуями и ротоглоточным хламидиозом.

Отдельное исследование, опубликованное в eClinicalMedicine в 2022 году, также показало, что поцелуи являются фактором риска распространения гонореи.

— Мы обнаружили, что гонорея ротоглотки была связана с контактом со ртом партнера во время поцелуев, — сообщили авторы исследования.

По словам экспертов, гонорея вызывается бактериями под названием Neisseria gonorrhoeae или гонококками. Типичные симптомы гонореи включают густые зеленые или желтые выделения из влагалища или полового члена и боль при мочеиспускании, однако симптомы возникают не у всех.

Гонорея может вызвать серьезные осложнения, если ее не лечить немедленно, включая бесплодие и выкидыш у женщин.

Если вы подозреваете, что у вас гонорея, вам следует поговорить с врачом общей практики или обратиться в ближайшую клинику, занимающуюся ИППП. Инфекцию можно лечить антибиотиками.

Источник: Express