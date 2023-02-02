Как сообщили представители Департамента здравоохранения штата Массачусетс, в США обнаружили штаммы бактерий Neisseria gonorrhoeae, вызывающих гонорею, на которые не действует ни один из препаратов для лечения этой болезни.

Как стало известно из сообщения, эти пугающие случаи гонореи с высокой лекарственной устойчивостью выявлены у двух неродственных людей в штате Массачусетс.

К счастью, оба случая были успешно вылечены большими дозами антибиотика цефтриаксона, несмотря на то, что бактериальные изоляты демонстрировали пониженную восприимчивость к этому препарату.

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Цефтриаксон в настоящее время является основным рекомендуемым средством лечения инфекций, передающихся половым путем. Но представители здравоохранения заявили, что эти случаи являются предупреждением: N. gonorrhoeae становится все менее чувствительной к ограниченному числу антибиотиков, применяемых для ее лечения.

У многих людей гонорея никак не проявляется. У других она настолько легкая, что ее можно ошибочно принять за неопасную инфекцию мочевого пузыря. Однако со временем это может привести к воспалительным заболеваниям органов малого таза, сильной боли и проблемам с фертильностью.

Представители органов здравоохранения подчеркивают необходимость скрининга и эпиднадзора для лечения инфекций на ранних стадиях, прежде чем они станут тяжелыми и смогут распространиться в популяции.

Источник: mass.gov