Як повідомили представники Департаменту охорони здоров’я штату Массачусетс, в США виявили штами бактерій Neisseria gonorrhoeae, що викликають гонорею, на які не діє жоден з препаратів для лікування цієї хвороби.

Як стало відомо з повідомлення, ці випадки гонореї з високою лікарською стійкістю виявлені у двох неспоріднених людей в штаті Массачусетс.

На щастя, обидва випадки були успішно вилікувані великими дозами антибіотика цефтріаксону, незважаючи на те, що бактеріальні ізоляти демонстрували знижену сприйнятливість до цього препарату.

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Наразі цефтріаксон є основним рекомендованим засобом лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом. Але представники охорони здоров’я заявили, що ці випадки є попередженням: N. gonorrhoeae стає все менш чутливою до обмеженої кількості антибіотиків, які використовуються для її лікування.

У багатьох людей гонорея ніяк не проявляється. У інших вона настільки легка, що її можна помилково прийняти за безпечну інфекцію сечового міхура. Однак з часом це може призвести до запальних захворювань органів малого таза, сильного болю та проблем із фертильністю.

Представники органів охорони здоров’я наголошують на необхідності скринінгу та епіднагляду для лікування інфекцій на ранніх стадіях, перш ніж вони стануть важкими та зможуть поширитися в популяції.

Джерело: mass.gov