Команда вчених Мельбурнського центру сексуального здоров’я з’ясувала, що поширена інфекція, що передається статевим шляхом (ІПСШ), може передаватися і через поцілунки. Йдеться про гонорею.

– Ми думаємо, що можна заразитися на гонорею через поцілунки. Тож я вважаю, що рекомендації мають бути оновлені, – зазначив автор дослідження професор Ерік Чоу.

Стало відомо, що професор Чоу і його колеги проаналізували шість досліджень: п’ять розглядали гонорею і одне – хламідіоз.

– Усі п’ять досліджень, що вивчали гонорею, виявили нескоригований зв’язок між поцілунками і ротоглотковою гонореєю, – повідомили вчені.

За їхніми словами, два перехресних дослідження показали, що поцілунки з язиком були незалежним фактором ризику ротоглоткової гонореї після поправки на інші спотворювальні фактори, такі, як демографічні характеристики учасників та інші сексуальні практики.

Однак одне проспективне когортне дослідження не виявило зв’язку між поцілунками та ротоглотковим хламідіозом.

Окреме дослідження, опубліковане в eClinicalMedicine 2022 року, також показало, що поцілунки є фактором ризику поширення гонореї.

– Ми виявили, що гонорея ротоглотки була пов’язана з контактом із ротом партнера під час поцілунків, – повідомили автори дослідження.

За словами експертів, гонорея викликається бактеріями під назвою Neisseria gonorrhoeae або гонококами. Типові симптоми гонореї включають густі зелені або жовті виділення з піхви або статевого члена і біль під час сечовипускання, проте симптоми виникають не у всіх.

Гонорея може спричинити серйозні ускладнення, якщо її не лікувати негайно, включно з безпліддям і викиднем у жінок.

Якщо ви підозрюєте, що у вас гонорея, вам слід поговорити з лікарем загальної практики або звернутися в найближчу клініку, що займається ІПСШ. Інфекцію можна лікувати антибіотиками.

Джерело: Express