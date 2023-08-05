Американские инженеры по заказу врачей-маммологов создали специальную накладку в виде чашечки бюстгальтера, с отверстиями, как в пчелиных сотах. По ним можно перемещать ультразвуковой трекер и получать изображения тканей молочной железы с шести разных позиций.

Управление устройством простое и не требует обученного персонала.

Это первая в своем роде ультразвуковая технология сканирования и визуализации тканей молочной железы, которая предлагает неинвазивный метод отслеживания динамических изменений мягких тканей в реальном времени.

У нее есть ряд преимуществ по сравнению с компьютерной томографией, более дорогим и менее доступным методом, использующим ионизирующее излучение, и магнитно-резонансной томографией.

Именно ультразвук играет очень важную роль в диагностике и лечении рака молочной железы, поскольку его можно использовать для получения значимых изображений из разнородных тканей молочной железы.

Ручное ультразвуковое исследование и автоматизированное ультразвуковое исследование молочной железы, которые сейчас являются преобладающими методами, все же оставляют технические пробелы, которые необходимо преодолеть, чтобы ультразвук стал надежным вариантом для скрининга молочной железы.

И вот такая попытка удалась американским инженерам.

В первом испытании на человеке технология показала, что способна визуализировать кисты размером всего 0,3 сантиметра в диаметре, охватывая ткани на глубину до восьми сантиметров.

Разработчики пока еще совершенствуют свое изобретение, потому что до сих пор накладку надо подключать к типичному УЗ-аппарату. А инженеры ставят целью сделать методику доступной всем, и работают над тем, чтобы изображение с накладки можно было получать, например, на экран собственного смартфона.

Источник и фото: Science Advances, Наука