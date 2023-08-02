Препарат, который пока носит название AOH1996, в таблетированном виде показал свою эффективность на клетках, полученных из опухолей молочной железы, предстательной железы, мозга, яичников, кожи и легких.

Его разрабатывали в течение 20 лет. Он нацелен на раковый вариант белка — так называемый ядерный антиген пролиферирующих клеток. Именно этот белок, мутируя, способствует росту и восстановлению раковых клеток.

Долгое время считалось, что его нельзя побороть или переформатировать. И вот наконец AOH1996 смог сделать ядерный антиген своей целью и поразить его.

Над AOH1996 работает City of Hope, одна из крупнейших американских организаций по исследованию и лечению рака.

— Наша противораковая таблетка похожа на снежную бурю, которая закрывает ключевой авиаузел и отменяет все рейсы, но только для самолетов, перевозящих раковые клетки, — образно комментирует профессор Линда Малкас, которая занималась разработкой препарата.

Сейчас проводится первая фаза клинических испытаний на людях.

Есть надежда, что этот прорыв поможет в создании более персонализированных, целенаправленных лекарств от рака в будущем.

Источник: Sky News