Онкологи предупреждают, именно внимательность к ранним симптомам рака легких, своевременный визит к врачу и регулярные профилактические обследования могут помочь выявить болезнь на ранних стадиях и успешно ее пролечить.

Сегодня, 1 августа, отмечается Всемирный день борьбы с раком легких, напоминает УНН.

Эта болезнь занимает первое место в мире среди причин смертности от онкологических заболеваний. По уровню заболеваемости раком легких и смертности от этого недуга Украина приближается к мировым показателям.

В нашей стране ежегодно регистрируются около 13 тыс. новых случаев заболевания раком легких, и 9 тыс. умирает от этой болезни. Причем у мужчин рак легких возникает примерно в 5 раз чаще, чем у женщин.

Может, потому что основной причиной появления рака легких является курение. Как показывает статистика, лишь 10-15% людей, у которых была диагностирована эта болезнь, не курили.

Ученые доказали, что вызвать рак легких может также химическая загрязненность воздуха, радиоактивное облучение. Не последнюю роль играет и генетическая предрасположенность.

Методы лечения рака легких включают хирургическое лечение, облучение, химиотерапию, таргетную терапию и иммунотерапию.

Однако все эти меры эффективны только на ранних стадиях выявления болезни. К сожалению, около 70% пациентов узнают о своем диагнозе на III-IV стадии, когда большинство методов лечения уже недейственны.

Поэтому очень важно знать ранние симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких и, следовательно, требуют тщательного обследования. Это частые инфекции, такие как бронхит, пневмония и одышка.

На более поздних этапах болезни человек может испытывать:

длительный кашель;

кровохарканье;

боль в грудной клетке, часто усиливающуюся при глубоком вдохе, кашле, смехе;

осиплость в голосе.

Только регулярные профилактические обследования могут помочь выявить болезнь на ранних стадиях, вовремя начать лечение и — сохранить жизнь.

Источник: УНН