Онкологи попереджають, саме уважність до ранніх симптомів раку легень, вчасний візит до лікаря та регулярні профілактичні обстеження можуть допомогти виявити хворобу на ранніх стадіях та успішно її пролікувати.

Сьогодні, 1 серпня, відзначається Всесвітній день боротьби із раком легень, нагадує УНН.

Ця хвороба посідає перше місце у світі серед причин смертності від онкологічних захворювань. За рівнем захворюваності на рак легень і смертності від цієї недуги Україна наближається до світових показників.

У нашій країні щороку реєструються приблизно 13 тис. нових випадків захворювання на рак легень, і 9 тис. помирає від цієї хвороби. Причому в чоловіків рак легень виникає приблизно в 5 разів частіше, ніж у жінок.

Може, тому що основною причиною появи раку легень є куріння. Як показує статистика, лише 10-15% людей, у яких була діагностована ця хвороба, не курили.

Учені довели, що спричинити рак легень може також хімічна забрудненість повітря, радіоактивне опромінення. Не останню роль відіграє і генетична схильність.

Методи лікування раку легень включають хірургічне лікування, опромінення, хіміотерапію, таргетну терапію та імунотерапію.

Проте всі ці заходи ефективні лише на ранніх стадіях виявлення хвороби. На жаль, близько 70% пацієнтів дізнаються про свій діагноз на ІІІ-ІV стадії, коли більшість методів лікування вже недієві.

Отож дуже важливо знати ранні симптоми, які можуть вказувати на розвиток раку легень, а отже, вимагають ретельного обстеження. Це часті інфекції, як-от бронхіт, пневмонія і задишка.

На більш пізніх етапах хвороби людина може відчувати:

тривалий кашель;

кровохаркання;

біль у грудній клітці, що часто посилюється при глибокому вдиху, кашлі, сміху;

осиплість у голосі.

Лише регулярні профілактичні обстеження можуть допомогти виявити хворобу на ранніх стадіях, вчасно почати лікування і – зберегти життя.

Джерело: УНН