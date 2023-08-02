Препарат, який поки що носить назву AOH1996, у таблетованому вигляді показав свою ефективність на клітинах, отриманих із пухлин молочної залози, передміхурової залози, мозку, яєчників, шкіри і легень.

Його розробляли упродовж 20 років. Він націлений на раковий варіант білка – так званий ядерний антиген проліферуючих клітин.

Саме цей білок, мутуючи, сприяє росту й відновленню ракових клітин. Довгий час вважалося, що його не можна побороти або переформатувати. І ось нарешті AOH1996 зміг зробити ядерний антиген своєю ціллю та вразити його.

Над AOH1996 працює City of Hope, одна з найбільших американських організацій із дослідження та лікування раку.

– Наша протиракова таблетка схожа на снігову бурю, яка закриває ключовий авіавузол і забороняє всі рейси, але тільки для літаків, що перевозять ракові клітини, – образно коментує професорка Лінда Малкас, яка займалася розробкою препарату.

Зараз проводиться перша фаза клінічних випробувань на людях.

Є надія, що цей прорив доможе у створенні більш персоналізованих, цілеспрямованих ліків від раку в майбутньому.

Джерело: Sky News