Американські інженери на замовлення лікарів-маммологів створили спеціальну накладку у вигляді чашечки бюстгальтера, з отворами, як у бджолиних стільниках. Ними можна переміщати ультразвуковий трекер і отримувати зображення тканин молочної залози з шести різних позицій.

Керування пристроєм просте та не вимагає навченого персоналу.

Це перша така ультразвукова технологія сканування і візуалізації тканин молочної залози, яка пропонує неінвазивний метод відстеження динамічних змін м’яких тканин у реальному часі.

У неї є низка переваг порівняно з комп’ютерною томографією, більш дорогим і менш доступним методом, що використовує іонізуюче випромінювання, і магнітно-резонансною томографією.

Саме ультразвук відіграє дуже важливу роль у діагностиці та лікуванні раку молочної залози, оскільки його можна використовувати для отримання значущих зображень із різнорідних тканин молочної залози.

Ручне ультразвукове дослідження й автоматизоване ультразвукове дослідження молочної залози, які нині є переважними методами, все ж залишають технічні прогалини, які необхідно подолати, щоб ультразвук став надійним варіантом для скринінгу молочної залози.

І ось така спроба вдалася американським інженерам.

У першому випробуванні на людині технологія показала, що здатна візуалізувати кісти розміром усього 0,3 сантиметра в діаметрі, охоплюючи тканини на глибину до восьми сантиметрів.

Розробники наразі ще вдосконалюють свій винахід, бо досі накладку треба під’єднувати до типового УЗ-апарату. А інженери ставлять за мету зробити методику доступною всім, тож працюють над тим, щоб зображення з накладки можна було отримувати, приміром, на екран власного смартфона.

Джерело і фото: Science Advances, Наука