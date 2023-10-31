В только что опубликованном исследовании ученых университета Эмори собраны и проанализированы доказательства того, что влияние загрязненного окружающего воздуха в детстве влияет на возраст, в котором у девочек появятся первые месячные.

Один из исследователей Роберт Худ вместе с командой собрали данные о более 5 200 девушках в Соединенных Штатах.

— Мы обнаружили, что чем больше влияние загрязненного воздуха в течение детства, тем более ранний возраст первой менструации, — отметил Худ.

По его словам, речь идет конкретно о твердых микроскопических частицах, которые проникают в самую глубокую часть легких, оттуда — в кровь, достигают многих органов, включая репродуктивные, в частности яичники.

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По утверждению врачей, первые месячные у девочек появляются в разном возрасте, но обычно в современных экономически развитых странах это происходит от 10 до 16 лет. Если же половое созревание более раннее, это может иметь серьезные последствия для здоровья женщины.

— Раннее половое созревание повышает риск ожирения, гипертонии, метаболического синдрома и сердечно-сосудистых заболеваний, — говорит Анна Мерклингер-Гручала, научный сотрудник факультета медицины Краковского университета.

Кроме того, по ее словам, чем дольше в течение жизни воздействуют стероидные гормоны яичников, тем выше риск рака, связанного с гормонами, например, рака молочной железы.

Воздействие загрязненного воздуха также может увеличить риск синдрома поликистозных яичников, который часто связан с отсутствием овуляции, высоким уровнем андрогенов, нерегулярностью менструального цикла и бесплодием.

— У нас есть доказательства связи твердых частиц загрязненного воздуха с запасом яичников и созреванием яйцеклеток — двумя важными составляющими женской фертильности, — подытожил Роберт Худ.

Очевидно, что загрязнение воздуха представляет угрозу здоровью населения. Но что можно сделать, чтобы минимизировать это влияние?

Кроме ношения масок при сообщениях о загрязненном воздухе, надо требовать установления более строгих стандартов относительно допустимых уровней его загрязнения.

Источник: Newsweek