У щойно опублікованному дослідженні вчених університету Еморі зібрані і проаналізовані докази того, що вплив забрудненого навколишнього повітря в дитинстві впливає на вік, у якому в дівчаток з’яляться перші місячні.

Один з дослідників Роберт Худ разом з командою зібрали дані про понад 5 200 дівчат у Сполучених Штатах.

– Ми виявили, що більший вплив забрудненого повітря протягом дитинства, то більш ранній вік першої менструації, – зазначив Худ.

За його словами, йдеться конкретно про тверді мікроскопічні частинки, які проникають у найглибшу частину легень, звідти – у кров, досягають багатьох органів, зокрема репродуктивних, як-от яєчники.

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За твердженням лікарів, перші місячні у дівчаток з’являються у різному віці, але зазвичай у сучасних економічно розвинених країнах це відбувається від 10 до 16 років. Якщо ж статеве дозрівання більш раннє, це може мати серйозні наслідки для здоров’я жінки.

– Раннє статеве дозрівання підвищує ризик ожиріння, гіпертонії, метаболічного синдрому і серцево-судинних захворювань, – каже Анна Мерклінгер-Гручала, науковий співробітник факультету медицини Краківського університету.

Крім того, за її словами, чим довше протягом життя впливають стероїдні гормони яєчників, тим вищий ризик раку, пов’язаного з гормонами, наприклад, раку молочної залози.

Вплив забрудненого повітря також може збільшити ризик синдрому полікістозних яєчників, який часто пов’язаний з відсутністю овуляції, високим рівнем андрогенів, нерегулярністю менструального циклу та безпліддям.

– У нас є докази зв’язку твердих частинок забрудненого повітря із запасом яєчників і дозріванням яйцеклітин – двома важливими складовими жіночої фертильності, — підсумував Роберт Худ.

Очевидно, що забруднення повітря становить загрозу здоров’ю населення. Але що можна зробити, щоб мінімізувати цей вплив?

Окрім носіння масок після повідомлень про забруднене повітря, треба вимагати встановлення суворіших стандартів щодо допустимих рівнів його забруднення.

Джерело: Newsweek