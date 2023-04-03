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Ученые выяснили, насколько эффективно печенье для стимуляции лактации грудного молока

3 апреля 2023, 08:57
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
діти
Источник: Pixabay

Команда ученых Университета Индианы в Блумингтоне в ходе месячного рандомизированного контролируемого исследования не выявила никаких доказательств эффективности специального печенья для стимуляции выработки грудного молока.

— Слишком часто в области продуктов питания иногда даже хорошо аргументированные предложения, основанные на некоторых научных знаниях, ошибочно принимают за доказанные факты, — отметил один из исследователей Дэвид Б. Эллисон.

Специальное печенье для кормящих грудью мамочек продается по всему миру по цене примерно $2,50 за пакет.

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В исследовании приняли участие 176 американских женщин, которые кормили исключительно грудью здоровых двухмесячных детей.

Одной группе родителей давали порцию печенья для кормления грудью, чтобы употреблять его ежедневно в течение месяца. Другая группа родителей съедала порцию обычного печенья, не предназначенного для увеличения лактации, также каждый день в течение месяца.

В ходе еженедельного опроса родители сообщали о количестве молока.

Данные показали, что печенье для лактации не оказало существенного влияния на количество грудного молока.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы лучше понять, какие именно продукты и питательные вещества могут помочь увеличить выработку молока, резюмируют исследователи.

Источник
MedicalXpress
Теги
дитяче харчування Молоко Наукові дослідження новонароджені
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