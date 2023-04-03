Команда вчених Університету Індіани в Блумінгтоні під час місячного рандомізованого контрольованого дослідження не виявила жодних доказів ефективності спеціального печива для стимуляції вироблення грудного молока.

– Занадто часто в галузі продуктів харчування іноді навіть добре аргументовані пропозиції, що ґрунтуються на деяких наукових знаннях, помилково приймають за доведені факти, – зазначив один із дослідників Девід Б. Еллісон.

Спеціальне печиво для матусь, які годують грудьми, продається по всьому світу за ціною приблизно $2,50 за пакет.

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У дослідженні взяли участь 176 американських жінок, які годували виключно грудьми здорових двомісячних дітей.

Одній групі батьків давали порцію печива для годування грудьми, щоб вживати його щодня протягом місяця. Інша група батьків з’їдала порцію звичайного печива, не призначеного для збільшення лактації, також щодня протягом місяця.

Під час щотижневого опитування батьки повідомляли про кількість молока.

Дані засвідчили, що печиво для лактації не мало істотного впливу на кількість грудного молока.

Необхідні додаткові дослідження, щоб краще зрозуміти, які саме продукти та поживні речовини можуть допомогти збільшити вироблення молока, резюмують дослідники.