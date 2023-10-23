Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости здоровья

Ученые выяснили, как синтетические химикаты провоцируют ожирение у детей

23 октября 2023, 09:10
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
хімія
Источник: Pixabay

Команда испанских ученых ходе исследования выяснила, что дети, которые в утробе матери подверглись воздействию пестицидов и других синтетических химикатов, с большей вероятностью будут страдать от лишнего веса.

По словам ведущего автора исследования, эпидемиолога Парисы Монтазери, все химические вещества, рассмотренные в научной работе, предположительно являются обезогенами, то есть такими, которые могут способствовать ожирению, вмешиваясь в обмен веществ и гормоны.

Сообщается, что в ходе исследования были измерены уровни 23 распространенных загрязнителей в крови и моче 1 911 будущих мам. Далее ученые отслеживали рост и развитие детей в возрасте 6 месяцев, а затем в 1, 2, 4, 7 и 9 лет.

Сейчас смотрят
Читайте также:
Ученые выяснили, как синтетические химикаты провоцируют ожирение у детейВнематочная беременность: врач рассказала, что это такое, почему случается и что с ней делать

По словам Монтазери, ряд химических веществ в исследовании считаются стойкими, поскольку они медленно разрушаются и остаются в окружающей среде и нашем организме в течение длительного времени, от нескольких лет до десятилетий.

Фунгицид гексахлорбензол, или ГХБ, является одним из таких химикатов. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), он был запрещен в США в 1984 году, но может быть создан либо как побочный продукт, либо как примесь в процессе производства некоторых химикатов и пестицидов.

— ГХБ хорошо всасывается после перорального приема, широко распределяется по всему организму и накапливается в жировых тканях, где сохраняется в течение многих лет, – отметили в CDC.

Исследователи также измерили уровни пестицида дихлордифенилдихлорэтилена, или ДДЭ, который образуется, когда ДДТ, пестицид, запрещенный в США в 1972 году, разлагается в окружающей среде.

По словам ученых, и ДДЭ, и ГХБ попадают в организм через рыбу, мясные и молочные продукты.

В качестве профилактических мер исследователи рекомендуют будущим мамам и не только:

  • как можно чаще отдавать предпочтение местным органическим продуктам;
  • проверять этикетки косметических средств, которые часто содержат фталаты и другие химические вещества;
  • выбирать посуду из керамики или нержавеющей стали и избегать изделий с антипиренами;
  • при чистке полов использовать влажную швабру, чтобы удалить пыль, которая может содержать химикаты.

Источник
CNN
Теги
вагітність Здоровое питание Наукові дослідження Ожиріння Продукты Хімія
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь