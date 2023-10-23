Команда іспанських учених під час дослідження з’ясувала, що діти, які в утробі матері зазнали впливу пестицидів та інших синтетичних хімікатів, з більшою ймовірністю страждатимуть від зайвої ваги.

За словами провідного автора дослідження, епідеміолога Паріси Монтазері, всі хімічні речовини, розглянуті в науковій роботі, імовірно, є обезогенами, тобто такими, що можуть сприяти ожирінню, втручаючись в обмін речовин і гормони.

Повідомляється, що під час дослідження було виміряно рівні 23 поширених забруднювачів у крові та сечі 1 911 майбутніх мам. Далі вчені відстежували ріст і розвиток дітей у віці 6 місяців, а потім в 1, 2, 4, 7 і 9 років.

Зараз дивляться

За словами Монтазері, низка хімічних речовин у дослідженні вважаються стійкими, оскільки вони повільно руйнуються і залишаються у довкіллі та нашому організмі протягом тривалого часу, від кількох років до десятиліть.

Фунгіцид гексахлорбензол, або ГХБ, є одним із таких хімікатів. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC), його заборонили у США 1984 року, але він може бути створений або як побічний продукт, або як домішка в процесі виробництва деяких хімікатів і пестицидів.

– ГХБ добре всмоктується після перорального приймання, широко розподіляється по всьому організму і накопичується в жирових тканинах, де зберігається протягом багатьох років, – зазначили в CDC.

Дослідники також виміряли рівні пестициду дихлордифенілдихлоретилену, або ДДЕ, який утворюється, коли ДДТ, пестицид, заборонений у США в 1972 році, розкладається в навколишньому середовищі.

За словами вчених, і ДДЕ, і ГХБ потрапляють в організм через рибу, м’ясні та молочні продукти.

В якості профілактичних заходів дослідники рекомендують майбутнім мамам і не тільки: