Американский производитель лекарств Pfizer близок к сделке в $5 млрд с компанией Global Blood Therapeutics (GBT), которая производит недавно одобренный препарат против серповидноклеточной анемии.

Сообщается, что один из ведущих производителей вакцин против Covid-19 надеется завершить переговоры с GBT в течение нескольких дней.

Препарат для лечения серповидноклеточной анемии, известный как Oxbryta, был разрешен для детей старше 12 лет в 2019 году, но в декабре 2021 года получил федеральное одобрение для детей в возрасте от 4 до 11 лет.

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Продажи Oxbryta помогли лаборатории добиться в первом квартале оборота в размере $55 млн (рост на 41%), в то время как чистый убыток компании составил $81,4 млн.

Оборот же Pfizer во втором квартале подскочил на 47% — до рекордных $27,74 млрд благодаря продажам вакцины и таблеток от Covid-19 . Таким образом чистая прибыль компании выросла на 78% до $9,9 млрд.

При этом акции GBT на Нью-Йоркской фондовой бирже выросли на 33,03% на время закрытия торгов в пятницу, до $63,84 при рыночной капитализации более $4 млдр.

Акции Pfizer упали на 1,18% до $49,27.