Американський виробник ліків Pfizer близький до угоди в $5 млрд з компанією Global Blood Therapeutics (GBT), яка виробляє нещодавно схвалений препарат проти серповидноклітинної анемії.

Повідомляється, що один з провідних виробників вакцин проти Covid-19 сподівається завершити переговори з GBT протягом декількох днів.

Препарат для лікування серповидноклітинної анемії, відомий як Oxbryta, був дозволений для дітей старше 12 років у 2019 році, але в грудні 2021 року отримав федеральне схвалення для дітей віком від 4 до 11 років.

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Продажі Oxbryta допомогли лабораторії досягти в першому кварталі обороту в розмірі $ 55 млн (зростання на 41%), в той час як чистий збиток компанії склав $81,4 млн.

Обіг же Pfizer у другому кварталі підскочив на 47% — до рекордних $27,74 млрд завдяки продажам вакцини і таблеток від Covid-19 . Таким чином чистий прибуток компанії виріс на 78% до $9,9 млрд.

При цьому акції GBT на Нью-Йоркській фондовій біржі виросли на 33,03% на час закриття торгів у п’ятницю, до $63,84 при ринковій капіталізації більше $4 млдр.

Акції Pfizer впали на 1,18% до $49,27.