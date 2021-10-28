В Украине должны вскоре разрешить введение третьей дозы вакцины от коронавируса. Однако дополнительную дозу получит только определенная категория граждан.

По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, Украина хочет разрешить третью дозу по примеру других стран, где уже начали ее колоть.

Например, в Израиле прививать третьей дозой граждан начали еще в июле. Сейчас это обязательно для всех, даже детей старше 12 лет, ведь без этого не получишь паспорт вакцинации. Третью дозу уже получили половина населения Израиля — это 4 млн человек. Большинство из группы риска — 60+.

— Если бы мы не решили начать прививку бустерной дозой, в Израиле мог произойти новый всплеск заболеваемости. Причем еще больший, чем был, — сказал советник правительства Израиля по вопросам Covid-19 Рен Балисер.

Также дополнительные Covid-прививки уже начали делать в Великобритании, США, Италии, Китае, Сербии.

— Бустерную дозу могут получить люди старше 65 лет, взрослые со слабым здоровьем — например диабетом, ожирением. Или же, если ваша профессия несет риски заболеть — это врачи, учителя, продавцы, — отметил президент США Джо Байден.

Сейчас в Министерстве здравоохранения Украины уже думают над тем, колоть ли украинцам дополнительную дозу. Национальная группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики рекомендовала министерству разрешить третью вакцинацию, но не для всех, а только для людей с иммунными болезнями.

— Люди, которые, например, принимают гормоны иммуносупрессивные, которые после трансплантации органов, имеющие первичные или вторичные иммунодефициты, или которые имеют онкозаболевания, для этих людей показано введение дополнительной дозы, которая позволяет сформировать полноценный иммунный ответ, — рассказал Кузин.

Кроме того, разрешить дополнительную дозу могут людям, выезжающим в страны, где потребуют наличие третьей. Также украинцам старше 60 лет, которые вакцинировались препаратом CoronaVac, и медикам, которые контактируют с больными. Третью дозу врачи советуют колоть от 28 дней до трех месяцев после второй.

По словам эпидемиолога Андрея Александрина, сейчас в Украине еще рано говорить о ревакцинацию, ведь от коронавируса вакцинировались около 20% людей.

В то же время в Минздраве убеждают, вакцины хватит и на дополнительные дозы. До конца года Украина получит 15 млн доз препарата от Pfizer/BioNTech и еще 5 млн благодаря инициативе Covax.

Всемирная организация здравоохранения ранее призывает страны мира ревакцинировать граждан разумно, ведь большая часть населения планеты вообще не получили ни одной прививки.