В Украине не утихают дискуссии о необходимости введения бустерной (ревакцинальной) дозы украинцам через полгода после завершения курса вакцинации от коронавируса.

Отечественные эксперты сомневаются в том, что сейчас есть смысл предлагать всем украинцам третий укол. В первую очередь это связано с тем, что пока большинство граждан не получили первые две дозы.

— В некоторых странах, где уже провели вакцинацию большинства населения, могут себе позволить ревакцинацию. Представьте, что у них закончился ремонт, и они думают, в какой цвет им красить потолок. А у нас дом горит — целесообразно ли нанимать дизайнера, чтобы вешать шторы? — объяснил иммунолог Борис Донской.

Кроме того, пока не ясно до конца, гарантирует ли бустерная доза увеличение нейтрализующих антител.

— Третья доза увеличивает количество антител, но не факт, что эти антитела направлены на нейтрализацию действия вируса, — отметил директор Института биохимии НАН Украины Сергей Комиссаренко.

Вакцинация от коронавируса продолжается в Украине с конца февраля 2021 года.

С того времени прививки получили 9 363 493 человека.