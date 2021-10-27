В Україні не вщухають дискусії щодо необхідності введення бустерної (ревакцинальної) дози українцям через півроку після завершення курсу вакцинації від коронавірусу.

Вітчизняні експерти сумніваються, що наразі є сенс пропонувати всім українцям третій укол. Насамперед це пов’язано з тим, що поки що більшість громадян не отримала перші дві дози.

– У деяких країнах, де вже провели вакцинацію більшості населення, можуть дозволити собі ревакцинацію. Уявіть, що у них закінчився ремонт, і вони думають, у який колір їм фарбувати стелю. А у нас будинок горить – чи доцільно наймати дизайнера, щоби вішати штори? – пояснив імунолог Борис Донський.

Крім того, поки що не до кінця зрозуміло, чи гарантує бустерна доза збільшення антитіл для нейтралізації вірусу.

– Третя доза збільшує кількість антитіл, але не факт, що ці антитіла спрямовані на нейтралізацію дії вірусу, – зазначив директор Інституту біохімії НАН України Сергій Комісаренко.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року.

З того часу щеплення отримали 9 363 493 людини.