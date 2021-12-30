Все украинские области по состоянию на 30 декабря полностью перешли в желтую зону эпидемической опасности. В стране стабилизировалась ситуация с коронавирусом.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В большинстве регионов показатели распространения Covid-19 соответствуют норме.
Однако в Донецкой и Черниговской областях превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования.
В то же время Херсонская область по показателям соответствует зеленой зоне карантина. Там наименьший уровень заболеваемости среди всех областей — 66, при норме менее 75 человек на 100 тыс. населения.
Напомним, что в желтой зоне действуют новые карантинные ограничения, которые касаются невакцинированных от коронавируса граждан. В этой зоне запрещается:
- работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;
- проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;
- работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;
- работа спортзалов, бассейнов;
- деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;
- межобластные и международные перевозки.
Ограничение не действуют, если посетители и работники учреждений имеют сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный Covid-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от Covid-19.