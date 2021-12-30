Все украинские области по состоянию на 30 декабря полностью перешли в желтую зону эпидемической опасности. В стране стабилизировалась ситуация с коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения. В большинстве регионов показатели распространения Covid-19 соответствуют норме.

Однако в Донецкой и Черниговской областях превышен коэффициент выявления новых случаев инфицирования.

В то же время Херсонская область по показателям соответствует зеленой зоне карантина. Там наименьший уровень заболеваемости среди всех областей — 66, при норме менее 75 человек на 100 тыс. населения.

Напомним, что в желтой зоне действуют новые карантинные ограничения, которые касаются невакцинированных от коронавируса граждан. В этой зоне запрещается:

работа учреждений образования, в которых вакцинировано по крайней мере одной дозой менее 100% сотрудников;

проведение массовых мероприятий, за исключением аттестации соискателей образования;

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры;

работа заведений общественного питания, кроме заказов на вынос и доставки;

работа спортзалов, бассейнов;

деятельность учреждений по размещению, кроме гостиниц, санаторных и социальных учреждений;

межобластные и международные перевозки.

Ограничение не действуют, если посетители и работники учреждений имеют сертификат вакцинации, международное свидетельство о вакцинации, иностранный Covid-сертификат, отрицательный результат ПЦР-теста или сертификат о выздоровлении от Covid-19.