Всі українські області станом на 30 грудня повністю перейшли до жовтої зони епідемічної небезпеки. У країні стабілізувалася ситуація з коронавірусом.
Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. У більшості регіонів показники поширення Covid-19 відповідають нормі.
Однак у Донецькій та Чернігівській областях перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.
Водночас Херсонська область за показниками відповідає зеленій зоні карантину. Там найменший рівень захворюваності серед усіх областей – 66, за норми менше як 75 людей на 100 тис. населення.
Нагадаємо, що у жовтій зоні діють нові карантинні обмеження, які стосуються невакцинованих від коронавірусу громадян. На цьому рівні забороняється:
- робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
- проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
- робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
- робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
- робота спортзалів, басейнів;
- діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
- міжобласні та міжнародні перевезення.
Обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.