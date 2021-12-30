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Україна повністю перейшла на жовтий рівень епіднебезпеки

30 Грудня 2021, 09:33
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Україна повністю перейшла на жовтий рівень епіднебезпеки
Джерело: Depositphotos

Всі українські області станом на 30 грудня повністю перейшли до жовтої зони епідемічної небезпеки. У країні стабілізувалася ситуація з коронавірусом.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. У більшості регіонів показники поширення Covid-19 відповідають нормі.

Однак у Донецькій та Чернігівській областях перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.

Водночас Херсонська область за показниками відповідає зеленій зоні карантину. Там найменший рівень захворюваності серед усіх областей – 66, за норми менше як 75 людей на 100 тис. населення.

Нагадаємо, що у жовтій зоні діють нові карантинні обмеження, які стосуються невакцинованих від коронавірусу громадян. На цьому рівні забороняється:

  • робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;
  • проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;
  • робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;
  • робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;
  • робота спортзалів, басейнів;
  • діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;
  • міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.

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Джерело
МОЗ
Теги
Адаптивний карантин , Карантин , Коронавірус Covid-19
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