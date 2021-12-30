Всі українські області станом на 30 грудня повністю перейшли до жовтої зони епідемічної небезпеки. У країні стабілізувалася ситуація з коронавірусом.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я. У більшості регіонів показники поширення Covid-19 відповідають нормі.

Однак у Донецькій та Чернігівській областях перевищений коефіцієнт виявлення нових випадків інфікування.

Водночас Херсонська область за показниками відповідає зеленій зоні карантину. Там найменший рівень захворюваності серед усіх областей – 66, за норми менше як 75 людей на 100 тис. населення.

Нагадаємо, що у жовтій зоні діють нові карантинні обмеження, які стосуються невакцинованих від коронавірусу громадян. На цьому рівні забороняється:

робота закладів освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою менше ніж 100% співробітників;

проведення масових заходів, за винятком атестації здобувачів освіти;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки;

робота спортзалів, басейнів;

діяльність установ з розміщення, крім готелів, санаторних та соціальних установ;

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо відвідувачі та працівники установ мають сертифікат вакцинації, міжнародне свідоцтво про вакцинацію, іноземний Covid-сертифікат, негативний результат ПЛР-тесту або сертифікат про одужання від Covid-19.