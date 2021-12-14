Украина по состоянию на середину декабря вышла из топ-10 стран, у которых самые высокие показатели заболеваемости коронавирусом. Сейчас она занимает 12-е место.

Об этом сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга 14 декабря.

— Украина достигает уровня заболеваемости Северной Америки. И на следующей неделе может быть меньше Северной Америки. Украина вышла из топ-10 стран по уровню заболеваемости. Сейчас на 12-м месте, — отметил эксперт.

Ганиченко утверждает, что в стране улучшается ситуация с коронавирусом. Так, смертность от Covid-19 за последнюю неделю снизилась на 13%. А выписки преобладают над госпитализациями на 28%, и в рамках двух недель ожидается выход на отметку уровня плато 2021 года.

В то же время он отметил, что в Европе сейчас самый большой за всю историю пандемии уровень заболеваемости коронавирусом. Это может вызвать новую вспышку Covid-19 в Украине.

Эксперт добавил, что есть две причины ухудшения ситуации: низкий уровень вакцинации и две области с потенциально критической ситуацией — Закарпатская и Волынская.

Источник: KSE