Україна станом на середину грудня вийшла з топ-10 країн, у яких найвищі показники захворюваності на коронавірус. Зараз вона займає 12-те місце.
Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 14 грудня.
– Україна досягає рівня захворюваності Північної Америки. І наступного тижня може бути менше Північної Америки. Україна вийшла з топ-10 країн за рівнем захворюваності. Зараз на 12-му місці, – зазначив експерт.
Ганиченко стверджує, що в країні покращується ситуація з коронавірусом. Так, смертність від Covid-19 за останній тиждень знизилася на 13%. А виписки переважають над госпіталізаціями на 28%, і в рамках двох тижнів очікується вихід на позначку рівня плато 2021 року.
Водночас він наголосив, що у Європі зараз найбільший за всю історію пандемії рівень захворюваності на коронавірус. Це може спричинити новий спалах Covid-19 в Україні.
Експерт додав, що є дві причини погіршення ситуації: низький рівень вакцинації та дві області з потенційно критичною ситуацією – Закарпатська та Волинська.
Джерело: KSE