Україна станом на середину грудня вийшла з топ-10 країн, у яких найвищі показники захворюваності на коронавірус. Зараз вона займає 12-те місце.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 14 грудня.