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Україна вийшла з топ-10 країн світу за рівнем захворюваності на Covid-19

14 Грудня 2021, 12:01
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Україна вийшла з топ-10 країн світу за рівнем захворюваності на Covid-19
Джерело: Depositphotos

Україна станом на середину грудня вийшла з топ-10 країн, у яких найвищі показники захворюваності на коронавірус. Зараз вона займає 12-те місце.

Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час брифінгу 14 грудня.

– Україна досягає рівня захворюваності Північної Америки. І наступного тижня може бути менше Північної Америки. Україна вийшла з топ-10 країн за рівнем захворюваності. Зараз на 12-му місці, – зазначив експерт.

Ганиченко стверджує, що в країні покращується ситуація з коронавірусом. Так, смертність від Covid-19 за останній тиждень знизилася на 13%. А виписки переважають над госпіталізаціями на 28%, і в рамках двох тижнів очікується вихід на позначку рівня плато 2021 року.

Водночас він наголосив, що у Європі зараз найбільший за всю історію пандемії рівень захворюваності на коронавірус. Це може спричинити новий спалах Covid-19 в Україні.

Експерт додав, що є дві причини погіршення ситуації: низький рівень вакцинації та дві області з потенційно критичною ситуацією – Закарпатська та Волинська.

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Джерело: KSE

Теги
Європа , Коронавірус Covid-19
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